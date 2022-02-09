أسهم اليابان تغلق مرتفعة على خطى وول ستريت

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الأربعاء بعد صعود بقيادة قطاع التكنولوجيا ليلا في وول ستريت، في حيت يشتري المستثمرون أسهم شركات أعلنت عن نتائج قوية مع ارتفاع المعنويات أكثر بفضل اقتراب موسم الأرباح من ذروته.

وتقدم المؤشر نيكي 1.08 بالمئة ليغلق عند 27579.87 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.94 بالمئة إلى 1952.22 نقطة.

أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع حاد الليلة الماضية بفضل شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل أبل ومايكروسوفت، في حين أدت قفزة في عوائد سندات الخزانة إلى ارتفاع أسهم البنوك قبل بيانات رئيسية بشأن التضخم هذا الأسبوع.

وارتفع سهم آي.إتش.آي لصناعة المعدات الثقيلة 10.05 بالمئة وكانت صاحبة أفضل أداء على المؤشر نيكي بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية لثلاثة أمثالها.

وزاد سهم نيسان موتور 5.67 بالمئة بعدما رفعت شركة السيارات توقعاتها لأرباح العام بالكامل.

وصعد سهم تويوتا موتور 0.94 بالمئة حتى مع خفض شركة صناعة السيارات هدف الإنتاج السنوي بمقدار نصف مليون سيارة إضافية إذ أدى النقص في الرقائق والإجازات المرضية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 إلى تراجع الإنتاج.

وهبط سهم دي إن.إيه لتطوير الألعاب 6.98 بالمئة وكان الأسوأ أداء على المؤشر نيكي وأعقبتها شركة تايهيو للأسمنت التي خسر سهمها 5.82 بالمئة.

(إعداد دعاء محمد وسها جادو للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html