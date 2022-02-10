اليابان تمدد قيود كورونا في 13 محافظة

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مارة يرتدون أقنعة واقية للوجه يمشون أمام شاشة كهربائية تعرض إشعارًا حول تدابير السلامة الخاصة بفيروس كورونا، وسط جائحة فيروس كورونا، في طوكيو، اليابان ، 1 فبراير/ شباط 2022. رويترز.

طوكيو (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني يوم الأربعاء إن الحكومة ستمدد قيود كورونا في طوكيو و 12 محافظة لمدة ثلاثة أسابيع مع استمرار انتشار المتحور أوميكرون في البلاد بشكل متسارع.

حطمت اليابان الأرقام القياسية اليومية لحالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات وسط زيادة في الإصابات التي يقودها المتحور أوميكرون.

وقال رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو للصحفيين إنه سيضيف محافظة أخرى إلى قائمة المناطق التي تواجه إجراءات شبه طارئة، بما في ذلك قيود على ساعات عمل المطاعم.

وأضاف أن الحكومة المركزية ستنشئ حوالي 1000 منشأة طبية مؤقتة تعالج مرضى فيروس كورونا، إلى جانب حكومتي طوكيو وأوساكا الإقليميتين.

أعلنت اليابان مستويات مختلفة من الطوارئ عدة مرات خلال الجائحة التي استمرت عامين. قد تتضمن حالة الطوارئ الكاملة إغلاق الأماكن التي تقدم المشروبات الكحولية، وقيود الحضور في الأحداث الرياضية والثقافية، وفرض غرامات على الشركات غير الملتزمة. يسمح ما يسمى بالتدابير شبه الطارئة للحكام الإقليميين بفرض قيود على الحركة الاجتماعية وساعات العمل.

مع إغلاق حدود اليابان لما يقرب من عامين، تعطلت حياة الطلاب والعاملين، مما دفع قادة الأعمال إلى التحذير من التأثير الاقتصادي المحتمل، لا سيما في ظل سوق العمل الضيق.

ومع ذلك، قال كيشيدا إنه ”سيفكر في الإجراءات المناسبة“ فيما وصفه بأقوى قواعد حدودية صارمة بين مجموعة الدول السبع، لكنه لم يشر إلى أي تخفيف فوري.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)