تويوتا ودومينوز تعتذران عن تعليقات بشأن كشمير على تويتر

أخبار اليابان





نيودلهي (رويترز) - كانت شركة تويوتا موتور لصناعة السيارات ودومينوز بيتزا للوجبات السريعة ضمن نحو ست شركات اعتذرت للهند عن تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي من شركائها في باكستان تبدي الدعم لكشمير المتنازع عليها مع تورط المزيد من الشركات في هذا الخلاف الدبلوماسي.

وجاء الاعتذار بعد تصعيد دبلوماسي نادر من نوعه بين كوريا الجنوبية والهند يوم الثلاثاء بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي من الشريك الباكستاني لشركة هيونداي موتورز أثارت موجة غضب في الهند ودعوات لمقاطعة الشركة.

وأصدرت الشركات اليابانية سوزوكي موتور - التي تملك حصة الأغلبية في شركة ماروتي سوزوكي الهندية- وهوندا موتور، وإيسوزو موتور، اعتذارات مع تنامي الانتقادات على تويتر للمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وقدمت كيا موتور الكورية الجنوبية اعتذارا أيضا.

وتسيطر كل من الهند باكستان على جزء من كشمير لكن يطالب كل جانب بالمنطقة كاملة.

وتقول الهند إن باكستان تدعم تمردا مسلحا ضد حكمها للجزء الذي تسيطر عليه من كشمير الذي انشق عام 1990. وتنفي باكستان ذلك وتقول إنها تقدم الدعم الدبلوماسي والمعنوي فقط لسكان كشمير.

وقالت تويوتا، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، على تويتر إن أي تصريحات سياسية تصدر عن متعاملين أو شركاء آخرين غير مصرح بها ولا تعبر عن موقف الشركة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html