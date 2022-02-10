موجة تفشي كورونا تصل إلى ذروتها في اليابان

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(مارة يرتدون أقنعة واقية يسيرون في باحة محطة قطار، وسط جائحة فيروس كورونا في طوكيو، اليابان، 9 فبراير/ شباط 2022. رويترز / إيسى كاتو)

طوكيو (رويترز) - تظهر أكبر موجة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان حتى الآن بوادر على بلوغ الذروة رغم أن السلطات تمدد القيود على انتشار الفيروس حتى الشهر المقبل في محاولة لخفض معدل دخول المستشفيات.

قال كبير المستشارين الطبيين شيغيرو أومي يوم الخميس إن المراكز الصحية ستتحول نحو التركيز على رعاية كبار السن والمعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.

وقال للصحفيين بعد اجتماع لفريق العمل الصحي: ”بينما لا تزال الإصابات في تزايد، هناك اتجاه تباطؤ نسبي بين الموظفين في العشرينات والثلاثينيات من العمر“.

ستبدأ اليابان يوم الجمعة عطلة نهاية أسبوع طويلة تزامنت في الماضي مع زيادة عدد الحالات.

قال رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو يوم الأربعاء إن القيود المفروضة في طوكيو و 12 محافظة كان من المقرر أن تنتهي يوم الأحد ستمدد حتى 6 مارس/ آذار.

وقالت لجنة خبراء إنه بينما يتباطأ معدل الإصابات، يظل النظام الطبي تحت الضغط وقد يستمر العلاج في المستشفى في الارتفاع.

سجلت طوكيو 18287 إصابة جديدة يوم الأربعاء، بانخفاض عن رقم قياسي بلغ 21576 في الثاني من فبراير/ شباط في أول انخفاض أسبوعي في نحو شهرين.

تُظهر البيانات على الصعيد الوطني نفس الاتجاه المسطح، بينما تستمر الحالات في محافظة أوكيناوا الجنوبية، حيث اكتسبت هذه الموجة الأخيرة زخمًا لأول مرة في الانحسار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)