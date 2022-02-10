مسؤول: أرنولد يستمر في تدريب أستراليا لنهاية التصفيات

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(رويترز) - أكد جيمس جونسون الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم أن جراهام أرنولد مدرب المنتخب الأول للبلاد للعبة الشعبية سيستمر في منصبه حتى نهاية تصفيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

ورغم أن فرصة الفريق في التأهل للنهائيات تبقى معلقة بخيط رفيع، أكد المسؤول الرياضي الأسترالي في تصريحات نقلتها عنه صحيفة سيدني مورنينج هيرالد أن الوقت غير مناسب لإجراء أي تغييرات.

وأضاف المسؤول "التأهل لنهائيات كأس العالم غير سهل وعلينا أن نتذكر أن مصير المنتخب لا يزال بيد أرنولد والفريق ونحن في نهاية مسيرة طويلة في التصفيات.

"في البداية أوكل الاتحاد الأسترالي لكرة القدم المهمة إلى أرنولد وطاقمه الفني بهدف التأهل للنهائيات ويظل هذا الهدف قائما حتى ينتهي فعليا".

وكان أرنولد (58 عاما) تولى تدريب منتخب أستراليا في 2018 لكن الفريق تعثر في التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات العالمية المقبلة.

ويحتل المنتخب الأسترالي المركز الثالث في المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية متخلفا بفارق أربع نقاط عن السعودية صاحبة الصدارة وبفارق ثلاث نقاط عن اليابان الثانية.

وستقام آخر مباراتين في التصفيات في الأسبوع الأخير من مارس آذار المقبل وستلتقي أستراليا خلالهما مع منتخبي اليابان والسعودية.

وقال جونسون عن ذلك "البعض قد يرى أن المهمة صعبة جدا. لكن الأمر لم يحسم بعد والواقع يقول.. إذا فزنا في المباراتين الأخيرتين فإننا سنتأهل".

ويتأهل أول فريقين فقط في كل مجموعة مباشرة للنهائيات بينما يخوض فريقا المركز الثالث في المجموعتين جولة قارية فاصلة وأخرى عالمية من أجل مكان في النهائيات.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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