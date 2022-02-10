أسهم اليابان تصعد مدعومة بمكاسب قوية لقطاع التكنولوجيا

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طوكيو (رويترز) - صعدت الأسهم اليابانية يوم الخميس إذ سارت أسهم التكنولوجيا على درب نظائرها التي حققت مكاسب قوية في وول ستريت مساء الأربعاء، على الرغم من أن الحذر قبيل إعلان بيانات أمريكية أثر سلبا على معنويات المستثمرين.

وزاد المؤشر نيكي 0.42 بالمئة ليغلق عند 27696.08 نقطة بعدما قفز بأكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.53 بالمئة إلى 1962.61 نقطة.

وتصدرت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية المكاسب على المؤشر نيكي، وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون 1.82 بالمئة وزاد سهم شركة أدفانتست 2.78 بالمئة.

وصعد سهم هوندا موتور 5.61 بالمئة بعدما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام بأكمله بدعم من إجراءات خفض التكاليف وانخفاض الين على الرغم من استمرار النقص العالمي للرقائق.

وانخفض سهم تويوتا موتور 2.74 بالمئة.

وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك 2.3 بالمئة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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