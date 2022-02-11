وزراء خارجية الحوار الأمني الرباعي يبحثون قضايا تغير المناخ والجائحة

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ملبورن (رويترز) - تعهدت الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند يوم الجمعة بتعميق التعاون لضمان خلو منطقة المحيطين الهندي والهادي من "الترهيب"، في انتقاد غير مباشر للتوسع الاقتصادي والعسكري المتزايد للصين في المنطقة، وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة الحوار الأمني الرباعي ناقش أيضا تغير المناخ وجائحة كورونا وتهديدات أخرى.

كما تعهد الوزراء بالتعاون في أعمال الإغاثة الإنسانية ومكافحة الإرهاب والأمن الإلكتروني والبحري وتحديات سلاسل الإمداد العالمية.

وتناولت المحادثات الأزمة المتصاعدة بين أوكرانيا وروسيا، برغم أنها بعيدة عن نطاق اهتمام المجموعة، إذ وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حشد روسيا قواتها بأنه يشكل تحديا للنظام العالمي القائم على القواعد، الذي ذكر أن المجموعة ستعمل على الحفاظ عليه.

وأضاف في تصريحات في افتتاح الاجتماع "يشمل هذا الدفاع عن حق جميع البلدان في اختيار مسارها الخاص بمنأى عن الترهيب وحق احترام سيادتها ووحدة أراضيها، سواء هنا في منطقة المحيطين الهندي والهادي أو في أوروبا أو في أي مكان آخر بالعالم".

وردا على سؤال من الصحفيين يوم الجمعة بخصوص ما إن كانت المواجهة مع الصين في المنطقة حتمية رد بلينكن "لا يوجد شيء حتمي".

وأضاف "اعتقد أنه كانت لدينا مخاوف مشتركة في الأعوام الماضية من تزايد تصرفات الصين العدائية في الداخل وفي المنطقة".

وذكرت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين أن تعاون المجموعة في مكافحة كوفيد-19 في المنطقة هو "الأكثر أهمية"، مع التركيز أيضا على الأمن الإلكتروني والبحري والبنية التحتية وتغير المناخ ومكافحة الكوارث خاصة بعد الثوران البركاني في تونجا في الآونة الأخيرة.

ومن غير المرجح إعلان تعهدات جديدة قبل قمة قادة المجموعة في مايو أيار في اليابان التي يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن حضورها.

وقالت بين إن قضايا أوكرانيا والصين وكوريا الشمالية ستناقش أيضا.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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