بلينكن: الغزو الروسي لأوكرانيا قد يحدث في أي وقت

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ملبورن (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة إن روسيا أرسلت المزيد من القوات إلى حدودها مع أوكرانيا وإنها قد تغزو جارتها في أي وقت بما في ذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تجري حاليا في بكين.

وأضاف أن واشنطن تواصل "خفض" عدد الموظفين في سفارتها في أوكرانيا وكرر دعوة وزارة الخارجية للمواطنين الأمريكيين في أوكرانيا لمغادرة البلاد على الفور.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في مدينة ملبورن الأسترالية "ببساطة، ما زلنا نرى مؤشرات مقلقة جدا على تصعيد روسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية".

وتابع قائلا "كما قلنا من قبل، نحن في مرحلة يمكن أن يبدأ فيها الغزو في أي وقت، ولكي نكون واضحين، فإن ذلك يشمل فترة الأولمبياد".

وتنفي روسيا، التي حشدت أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، الاتهامات الغربية بأنها ربما تخطط لغزو جارتها السوفيتية السابقة. وتستضيف بكين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية حتى 20 فبراير شباط.

وقالت بريطانيا يوم الخميس إن "أخطر لحظة" في المواجهة بين الغرب وموسكو تبدو وشيكة مع إجراء موسكو تدريبات عسكرية في روسيا البيضاء والبحر الأسود عقب تعزيز قواتها قرب أوكرانيا.

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها في أوكرانيا على المغادرة على الفور بسبب ما وصفته بالتهديدات المتزايدة وقال بلينكن إن واشنطن ستواصل خفض عدد موظفي سفارتها.

وأوضح بلينكن قائلا "سنواصل هذا الإجراء وكنا واضحين بشدة أن على أي مواطن أمريكي في أوكرانيا أن يغادر الآن".

(إعداد رحاب علاء وسها جادو للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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