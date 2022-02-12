توخيل ينضم إلى تشيلسي قبل خوض نهائي كأس العالم للأندية

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(رويترز) - قال تشيلسي الإنجليزي ليل الجمعة إن مدربه الألماني توماس توخيل انضم لبعثة الفريق بأبوظبي قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم أمام بالميراس البرازيلي يوم السبت وذلك بعد تعافيه من كوفيد-19.

واضطر توخيل، الذي أصيب بكوفيد-19 الأسبوع الماضي، للغياب عن فوز تشيلسي 2-1 على بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي و1-صفر على الهلال السعودي في قبل نهائي كأس العالم للأندية يوم الأربعاء الماضي.

وقال تشيلسي في بيان "مدربنا تمكن من السفر إلى الإمارات العربية المتحدة أمس الجمعة، وتم السماح له بالسفر بعد إتباع بروتوكول العلاج وجاءت نتيجة اختباره لفيروس كورونا سلبية.

"انضم للاعبين والجهاز المعاون بعد وصوله إلى أبوظبي الليلة الماضية بالتوقيت المحلي، بعد وقت قصير من المران الأخير للفريق قبل خوض نهائي كأس العالم للأندية اليوم".

وسيلتقي بطل أوروبا مع بالميراس في النهائي في استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وتأهل تشيلسي للنهائي أيضا في مشاركته الأخيرة في كأس العالم للأندية 2012 لكنه خسر 1-صفر أمام كورنثيانز في اليابان.

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)

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