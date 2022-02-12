وكالة: اليابان قد تسهل دخول الأجانب غير المقيمين في مارس

أخبار اليابان

(رويترز) - نقلت وكالة كيودو للأنباء يوم السبت عن مصدر مطلع قوله إن الحكومة اليابانية تبحث تخفيف الحظر المفروض على دخول الأجانب غير المقيمين في مارس آذار.

وقالت الوكالة إن القيود السارية في منافذ الدخول في الوقت الراهن، والتي فُرضت في نهاية نوفمبر تشرين الثاني، سينتهي العمل بها يوم 28 فبراير شباط بحسب المقرر، وإن البلاد يمكن أن تخفف أيضا القيد المفروض على دخول الأجانب وهو ألا يزيد عددهم يوميا على 3500. كان عدد الأجانب المسموح بدخولهم يوميا حتى نوفمبر تشرين الثاني 5000 شخص.

وفرضت اليابان بعض أكثر قيود الدخول صرامة في العالم عندما ظهرت السلالة أوميكرون في أواخر العام الماضي ومنعت بالكامل دخول غير اليابانيين بمن في ذلك الطلاب والأفراد الأجانب في أسر اليابانيين والأسر المقيمة.

وأشعلت هذه الإجراءات احتجاجات كما أقيمت دعوى قضائية تطالب بتغييرها، خاصة للحد من التفرق الأسري.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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