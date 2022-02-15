احتجاج سائقي الشاحنات في كندا يجبر تويوتا على وقف الإنتاج

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سيارة تويوتا ميراي 2020 التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين الكهربائية في المعرض الكندي الدولي للسيارات في تورنتو، أونتاريو، كندا، 18 فبراير/ شباط 2020. رويترز / كريس هيلغرين.

واشنطن (رويترز) - قالت شركة تويوتا موتور يوم الاثنين إنها لم تستأنف الإنتاج بعد في خطوطها التصنيعية الثلاثة في أونتاريو حتى بعد إعادة فتح جسر رئيسي بين الولايات المتحدة وكندا.

أوقفت مصانع صناعة السيارات اليابانية في أونتاريو، حيث تصنع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات RAV4 الأكثر مبيعًا، الإنتاج منذ يوم الخميس بسبب نقص الأجزاء الناجم عن اضطراب الحدود من احتجاج سائقي الشاحنات الكنديين.

وقالت تويوتا إنها تتوقع استمرار الاضطرابات ذات الصلة هذا الأسبوع في أونتاريو. وقالت تويوتا أيضًا إن مصانعها في وست فرجينيا وكنتاكي وألاباما ما زالت تواجه تأثيرات إنتاجية يوم الاثنين.

قامت الشرطة في وندسور في وقت متأخر من يوم الأحد بتطهير جسر أمباسادور، وهو طريق تجاري حيوي إلى ديترويت، بسلام بعد يومين من إعلان مقاطعة أونتاريو حالة الطوارئ وحصلت المدينة على أمر قضائي لإنهاء الاحتجاج.

وقالت شركتا جنرال موتورز وفورد موتور، اللتان أبلغتا عن تعطل الإنتاج بسبب إغلاق الجسر الأسبوع الماضي، إن المصانع تعمل بشكل طبيعي يوم الاثنين. قالت فورد الأسبوع الماضي إن مصنعًا في أوهايو اضطر إلى وقف الإنتاج يوم الجمعة سيغلق هذا الأسبوع بسبب مشاكل منفصلة في سلسلة التوريد - نقص رقائق أشباه الموصلات.

قد تصل الخسارة المقدرة حتى الآن من الحصار على صناعة السيارات وحدها إلى 850 مليون دولار ، بناءً على بيانات IHS Markit.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)