اليابان تسجل عددًا قياسيًا من الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا رغم انخفاض وتيرة الإصابات الجديدة

أخبار اليابان



مارة يرتدون أقنعة واقية يسيرون في باحة محطة قطار، وسط جائحة فيروس كورونا في طوكيو، اليابان، 9 فبراير/ شباط 2022. رويترز / إيسى كاتو)

طوكيو (رويترز) - سجلت اليابان أكثر أيامها مأسوية في جائحة كورونا التي تدخل عامها الثالث، حتى مع تراجع الإصابات الجديدة من الموجة التي تتسارع بقوة بسبب المتحور أوميكرون.

ارتفع عدد المتوفين المُسجلين حديثًا إلى 236 حالة يوم الثلاثاء، وفقًا لإحصاء هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 216 حالة المسجل في يوم 18 مايو/ أيار من العام الماضي. توفي ما يقرب من 2000 شخص بسبب فيروس كورونا في اليابان حتى الآن في فبراير/ شباط.

أظهرت بيانات منفصلة أن طوكيو سجلت 16 حالة وفاة جديدة يوم الثلاثاء، معظمهم تتراوح أعمارهم بين 70 و 90 عامًا.

وفي الوقت نفسه، بلغ عدد الحالات الجديدة 84220 حالة في جميع أنحاء اليابان، في استمرار التراجع عن الإصابات القياسية التي تم تسجيلها في وقت سابق من الشهر مع انتشار المتحور أوميكرون.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)