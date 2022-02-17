اليابان تبقي على دعم البنزين عند 5 ين ياباني للتر

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ازدحام مروري أمام سوق تويوسو الجديد، الذي تم نقله من سوق تسوكيجي، في يوم افتتاحه في طوكيو، اليابان، 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2018. رويترز / إيسى كاتو.

طوكيو (رويترز) - قالت وزارة الصناعة اليابانية يوم الأربعاء في موقعها على الإنترنت إن اليابان ستبقي على دعم البنزين لموزعي المواد البترولية عند 5 ينات (0.043 دولار) للتر على مدار الأسبوع الذي يبدأ يوم الخميس.

ورفعت الحكومة الأسبوع الماضي الدعم إلى 5 ينات للتر للأسبوع الذي بدأ يوم الخميس الماضي من 3.7 ينات في الأسبوع السابق، لتصل إلى سقف الخطة المؤقتة للحد من ارتفاع حاد في أسعار الوقود.

تحدد الحكومة مبلغ الدعم كل أسبوع إذا تجاوز سعر التجزئة للبنزين عتبة 170 يناً بموجب البرنامج الذي تم تنفيذه في 27 يناير/ كانون الثاني.

1 دولار = 115.6800 ين)

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)