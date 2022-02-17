موراي يتلقى هزيمة قاسية أمام باوتيستا في بطولة قطر للتنس

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(رويترز) - تلقى آندي موراي المصنف الأول عالميا سابقا خسارة قاسية 6-صفر و6-1 أمام الإسباني روبرتو باوتيستا-أجوت في الدور الثاني من بطولة قطر المفتوحة للتنس يوم الأربعاء.

ولم يقترب موراي، المتوج بلقب هذه البطولة مرتين، أبدا من الأداء الذي أظهره في فوزه أمس الثلاثاء على الياباني تارو دانييل وخسر في أكثر من ساعة بقليل أمام المصنف الثاني.

وتعادل موراي البالغ عمره 34 عاما في ضربات الإرسال مع باوتيستا-أجوت في الشوط الافتتاحي قبل أن يحسمه اللاعب الإسباني ويسمح لموراي بالفوز بخمس نقاط إضافية فقط في المجموعة الأولى.

وحافظ موراي على إرساله ليقتنص شوطا في بداية المجموعة الثانية، لكن باوتيستا-أجوت فاز بالأشواط الخمسة التالية ليتأهل إلى دور الثمانية.

وكانت هذه أثقل خسارة لموراي الحائز على ثلاث ألقاب في البطولات الأربع الكبرى منذ حصده شوطا واحدا أيضا أمام روجر فيدرر في البطولة الختامية للموسم في لندن عام 2014.

وبلغ المصنف الأول الكندي دينيس شابوفالوف دور الثمانية أيضا بعد فوزه 6-4 و6-صفر على السلوفاكي أليكس مولتشان.

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)

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