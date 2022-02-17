زيادة واردات اليابان من الخام 4.7% في يناير

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قالت وزارة المالية اليابانية يوم الخميس إن واردات البلاد من النفط الخام التي جرى تخليصها جمركيا ارتفعت 4.7 بالمئة في يناير كانون الثاني مقارنة بالشهر نفسه في العام السابق.

وأفادت البيانات الأولية بأن اليابان، رابع أكبر مشتر للخام في العالم، استوردت 2.62 مليون برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي.

وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 6.786 مليون طن الشهر الماضي، بانخفاض 15.8 بالمئة عنها قبل عام.

وأظهرت البيانات تراجع واردات الفحم الحراري لتوليد الطاقة 1.3 بالمئة في يناير كانون الثاني إلى 10.54 مليون طن.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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