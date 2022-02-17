مسؤول: إينيوس اليابانية ستدرس استئناف واردات النفط الإيرانية إذا أُحيي الاتفاق النووي

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طوكيو (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة شركة إينيوس هولدنجز، كبرى شركات تكرير النفط اليابانية، يوم الخميس إن الشركة ستدرس استئناف استيراد النفط من إيران إذا ما تم التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال تسوتومو سوجيموري رئيس الشركة للصحفيين إن استئناف الواردات النفطية من إيران سيستغرق ما بين شهرين وثلاثة أشهر بعد التوصل للاتفاق لأن الشركة ستحتاج لإجراء ترتيبات مثل التأمين والشحن.

وقالت فرنسا يوم الأربعاء إن قرارا بشأن إحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية قد يصدر خلال أيام وإن القرار السياسي أصبح الآن بيد طهران في حين طالبت إيران القوى الغربية بأن تتحلى بالواقعية.

(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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