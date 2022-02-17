أسهم اليابان تغلق على انخفاض بفعل الأزمة الأوكرانية

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - انخفضت الأسهم اليابانية يوم الخميس بعد أن حدت المخاوف المتعلقة بأوكرانيا من الشهية للمخاطرة، في حين ظل المستثمرون على قلقهم بشأن رفع أسعار الفائدة عالميا لاحتواء ضغوط تضخمية آخذة في الاتساع.

وخسر المؤشر نيكي القياسي 0.83 بالمئة ليغلق عند 27232.87 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.79 بالمئة إلى 1931.24 نقطة. وصعد نيكي 2.2 بالمئة يوم الأربعاء.

ودفعت وكالة التوظيف ريكروت هولدنجز المؤشر نيكي للتراجع بعد انخفاض أسهمها 5.76 في المئة، تلتها فاست ريتيلينج، مالكة العلامة التجارية للملابس يونيكلو، والتي هبطت أسهمها 1.13 في المئة. وانخفضت أسهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 2.27 في المئة.

ومع بدء تراجع الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في اليابان، ارتفعت أسهم الشركات التي ستستفيد من معاودة الفتح، إذ صعدت أسهم شركات السكك الحديدية 0.03 في المئة وأسهم شركات الطيران 0.89 في المئة.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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