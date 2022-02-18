إنجبريجستن يكسر الزمن العالمي لسباق 1500 متر داخل القاعات

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(رويترز) - كسر البطل الأولمبي ياكوب إنجبريجستن الزمن العالمي لسباق 1500 متر داخل القاعات مساء الخميس بأداء مذهل آخر ليؤكد أن نجاحه في أولمبياد طوكيو كان مجرد البداية.

وتفوق العداء النرويجي بنحو نصف ثانية على الزمن السابق للإثيوبي صمويل تيفرا وحقق ثلاث دقائق و30.60 ثانية خلال لقاء في ليفين بفرنسا.

وكان إنجبريجستن البالغ عمره 21 عاما خلف العدائين البارزين في النصف الأول من السباق قبل أن تنحصر المنافسة بينه وبين تيفرا قبل 300 متر من خط النهاية.

وحقق إنجبريجستن 27.57 ثانية في اللفة الأخيرة من المضمار البالغ طوله 200 متر ليعبر خط النهاية متفوقا بأكثر من ثلاث ثوان على تيفرا.

وقال إنجبريجستن "أحب إنهاء السباق بقوة. أعتقد أن هذا ممتع للجماهير كما أنه من الجيد بالنسبة لي زيادة السرعة مع اقتراب خط النهاية".

وفي طوكيو 2020 أصبح إنجبريجستن أول رجل نرويجي يفوز بسباق 1500 في الأولمبياد.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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