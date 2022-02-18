اليابان تسجل عدد وفيات غير مسبوق بكوفيد-19

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - سجلت اليابان رقما غير مسبوق جديدا للوفيات اليومية الناجمة عن كوفيد-19 في موجة من الوفيات تذكيها السلالة أوميكرون.

وخلص إحصاء أجرته هيئة الإذاعة اليابانية إلى أن عدد الوفيات المسجلة حديثا زاد إلى 271 يوم الخميس، في ثالث يوم على التوالي يتخطى فيه العدد 200.

ومنذ بداية فبراير شباط، جرى تسجيل 2446 وفاة، وهو بالفعل ثاني أكثر الشهور وفيات بسبب الجائحة المستمرة منذ عامين.

وقالت لجنة من الخبراء في قطاع الصحة هذا الأسبوع إن زيادة الإصابات الناجمة عن السلالة أوميكرون شديدة العدوى بلغت ذروتها، لكن من المرجح استمرار الحالات التي تتطلب رعاية بالمستشفيات وحالات الوفاة، خاصة بين كبار السن.

وأشارت تقديرات للأستاذ بجامعة كيوتو هيروشي نيشيورا إلى أن عدد الوفيات بفعل موجة أوميكرون في الفترة بين يناير كانون الثاني و20 أبريل نيسان سيصل إلى 4339، وأن يكون أكثر من 70 بالمئة من الضحايا في الثمانينيات من العمر أو أكبر.

لكنه قال إن هذا العدد يمكن أن يقل بتطور نشاط التطعيم بجرعات معززة من اللقاحات.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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