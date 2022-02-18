نيكي يسجل خسائر طفيفة مع انحسار المخاوف من صراع وشيك في أوكرانيا

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طوكيو (رويترز) - واصل المؤشر نيكي تعويض خسائره يوم الجمعة بعدما استمد المستثمرون قدرا من الطمأنينة من أنباء اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرجي لافروف في الأسبوع المقبل، مما يشير إلى أن غزوا روسيا لأوكرانيا غير وشيك.

وأنهى نيكي يوم الجمعة منخفضا 0.41 بالمئة ليسجل 27122.07 نقطة بعد تراجعه بما يصل 1.62 بالمئة في الجلسة الصباحية.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.36 بالمئة إلى 1924.31 نقطة بعد انخفاض بنسبة 1.33 بالمئة خلال الجلسة. وكانت الأسهم المرتبطة بالنمو الأكثر تراجعا.

وهبطت أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية إذ نزل سهم طوكيو إلكترون 2.42 بالمئة وانخفض سهم أدفانتست 2.05 بالمئة.

وكان قطاع الطاقة الأسوأ أداء على المؤشر نيكي وهوى 2.26 بالمئة مع انخفاض أسعار النفط. ونزل مؤشر القطاع المالي 0.99 بالمئة.

وبالنسبة للأسهم الرابحة كانت أسهم شركات الشحن ضمن الأفضل أداء. وسجلت أسهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز وكاواساكي كيسن كايشا ونيبون يوسن الأعلى زيادة على المؤشر نيكي من حيث النقاط المئوية.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك 1.31 بالمئة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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