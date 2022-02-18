البطل الأولمبي كيبتشوجي ينافس في ماراثون طوكيو

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(رويترز) - أعلن العداء الكيني إيليود كيبتشوجي حامل الذهبية الأولمبية والرقم القياسي العالمي يوم الجمعة أنه سيعود للمنافسات في الشهر المقبل عندما ينافس في ماراثون طوكيو.

وكان كيبتشوجي (37 عاما) نجح في الدفاع عن لقب الماراثون الأولمبي في دورة طوكيو الصيفية العام الماضي وسيشارك في ماراثون طوكيو للمرة الأولى في مارس آذار المقبل.

ويحمل كيبتشوجي أيضا الرقم القياسي العالمي للسباق والبالغ ساعتين ودقيقة واحدة و39 ثانية والذي سجله في برلين في 2018 كما أنه أصبح أول رياضي يكسر حاجز الساعتين في سباق غير رسمي في 2019.

وقال كيبتشوجي "تركيزي كان منصبا على طوكيو منذ استئناف تدريباتي وبوسعي القول إنني مستعد للمنافسة هناك.. وأتوق لخوض هذه التجربة والإثارة في اليابان".

وسيقام ماراثون طوكيو في السادس من مارس آذار المقبل.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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