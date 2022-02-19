إيقاف العداءة النيجيرية أوكاجباري عشر سنوات بسبب المنشطات

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(رويترز) - أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى يوم الجمعة إيقاف العداءة النيجيرية بليسنج أوكاجباري لعشر سنوات بتهمة تعاطي المنشطات ورفضها التعاون مع التحقيقات.

وتم إيقاف أوكاجباري، التي فازت بفضية الوثب الطويل في أولمبياد بكين 2008، مؤقتا العام الماضي بسبب إيجابية عينتها لهرمون النمو قبل ألعاب طوكيو.

وشاركت العداءة البالغ عمرها 33 عاما في تصفيات سباق 100 متر في طوكيو يوم 31 يوليو تموز وكان من المفترض أن تخوض قبل النهائي لكنها تعرضت للإيقاف.

وقالت وحدة النزاهة في بيان "المحكمة التأديبية قررت إيقاف العداءة النيجيرية لعشر سنوات منها خمس سنوات لاستخدام مواد محظورة رياضيا وخمس سنوات أخرى لرفضها التعاون مع تحقيقات وحدة النزاهة".

كما فازت أوكاجباري بفضية الوثب الطويل في بطولة العالم 2013 في موسكو بينما حصلت على برونزية سباق 200 متر في البطولة ذاتها.

وأضافت وحدة النزاهة "نرحب بقرار المحكمة التأديبية. الإيقاف لعشر سنوات رسالة قوية ضد محاولات الغش والتلاعب المتعمدة".

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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