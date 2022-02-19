تجريد بريطانيا من فضية سباق التتابع أربعة في 100 متر في ألعاب طوكيو

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لندن (رويترز) - تم تجريد بريطانيا من ميداليتها الفضية الأولمبية في سباق التتابع أربعة في 100 متر للرجال في ألعاب القوى بألعاب طوكيو بعد أن أيدت محكمة التحكيم الرياضية يوم الجمعة عقوبة الإيقاف المفروضة على العداء تشيجيندو أوجاه بسبب انتهاكات مزعومة للوائح المنشطات.

وكان أوجاه عوقب بالإيقاف مؤقتا بعد اكتشاف مواد محظورة رياضيا في عينته في ألعاب طوكيو في اغسطس آب.

وقالت المحكمة الرياضية في بيان يوم الجمعة إنها وجدت أن أوجاه انتهك لوائح مكافحة المنشطات وبالتالي تم إلغاء نتيجته في سباق التتابع أربعة في 100 متر التي حققها في السادس من اغسطس.

وكان أوجاه وفريق التتابع البريطاني حصل على المركز الثاني خلف إيطاليا.

وسيتم ترقية كندا الآن إلى الميدالية الفضية بينما ستنال الصين البرونزية.

وقال أوجاه في بيان أصدره الاتحاد البريطاني لألعاب القوى "أتقبل بحزن بالغ القرار الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية اليوم.

"أود أن أوضح أنني تناولت دون قصد مكملا غذائيا ملوثا وهذا هو السبب في حدوث هذه المخالفة للوائح المنشطات في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

"أود أن أعتذر لزملائي في الفريق وعائلاتهم والطواقم الفنية عن عواقب هذا الأمر. أنا آسف لأن هذا الموقف كلف زملائي في الفريق الميداليات التي عملوا بجد ووقت طويل من أجلها والتي استحقوا الحصول عليها بجدارة. سأندم على هذا الموقف ما حييت".

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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