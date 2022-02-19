هيئة الإذاعة والتلفزيون: طوكيو تسجل 13516 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن طوكيو سجلت 13516 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 يوم السبت بزيادة 1751 إصابة عن الأسبوع السابق.

وأضافت أن هذه أول زيادة يومية مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي منذ الثامن من فبراير شباط، مشيرة إلى تسجيل العاصمة اليابانية 27 وفاة.

ووافقت لجنة يابانية في قطاع الصحة يوم الجمعة على خطة لفرض مزيد من القيود لمكافحة كوفيد-19 في معظم أنحاء البلاد.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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