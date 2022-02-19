كيلتي حزين للغاية بعد سحب الفضية الأولمبية بسبب أوجاه

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‭ ‬ (رويترز) - شعر عداء المسافات القصيرة البريطاني ريتشارد كيلتي بحزن شديد عقب تجريد المنتخب البريطاني من فضية أولمبياد طوكيو الصيفي الخاصة بسباق التتابع أربعة في 100 متر للرجال بعد أن أيدت محكمة التحكيم الرياضية عقوبة الإيقاف المفروضة على زميله تشيجيندو أوجاه بسبب انتهاكه لوائح المنشطات.

وكان أوجاه عوقب بالإيقاف مؤقتا بعد اكتشاف مواد محظورة رياضيا في عينته في ألعاب طوكيو في أغسطس آب الماضي.

واحتل الفريق البريطاني المكون من أوجاه وكيلتي وجارنيل هيوز وناثانيل ميتشل-بليك المركز الثاني في السباق بعد نظيره الإيطالي بينا احتل الفريق الكندي المركز الثالث لكنه سيحصل على الفضية الآن وستذهب البرونزية للفريق الصيني الذي حل رابعا.

ولم يعترض أوجاه على قرار محكمة التحكيم لكنه قال إنه لم يخالف لوائح المنشطات عن قصد أو علم مسبق.

وقال كيلتي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هناك قواعد يتعين اتباعها ولقد فعلت أنا ذلك في أخر 21 عاما.

"من المحزن للغاية أن أعضاء آخرين في الفريق لم يحترموا القواعد بصورة صارمة كما فعل بقية أفراد الفريق. واكتوينا جميعا بنيران ذلك".

وأضاف "لم يخطر ببالي مطلقا أن يسقط أحدنا في اختبار للمنشطات".

وأردف كيلتي قائلا أيضا "كنت أتمنى أرسال إبني إلى المدرسة ومعه الميدالية الأولمبية ليقول للآخرين.. لقد فاز والدي بميدالية أولمبية".

(إعداد فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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