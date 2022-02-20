إعادة قطعتين برونزيتين أثريتين إلى نيجيريا بعد أكثر من قرن من نهبهما

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مدينة بنين (نيجيريا) (رويترز) - أعيدت قطعتان برونزيتان أثريتان يوم السبت إلى قصر تقليدي في نيجيريا بعد مرور أكثر من قرن على قيام القوات البريطانية بنهبها مما أثار الآمال في إمكانية إعادة آلاف القطع الأثرية إلى موطن الأجداد في النهاية.

وسرق مستكشفون ومستعمرون قطعا أثرية من مملكة بنين التي كانت قوية في الماضي، والواقعة الآن في جنوب غرب نيجيريا، وهي من بين أهم القطع التراثية في أفريقيا. وقال المتحف البريطاني إنه تم تشكيل تلك القطع في بدايات القرن السادس عشر وما بعده.

وأشار متحدث باسم قصر أوبا في مدينة بنين خلال احتفال إلى أن بعض القطع البرونزية كانت موجودة في أماكن بعيدة مثل نيوزيلندا والولايات المتحدة واليابان.

وكانت جامعة أبردين وكلية جيسوس بجامعة كمبريدج قد سلمت القطعتين إلى المفوضية السامية النيجيرية في أكتوبر تشرين الأول ولكن لم يكن قد تم إعادتهما بعد إلى موطنها الأصلي.

وتمثل عودة تلك القطع علامة فارقة أخرى في الكفاح المستمر منذ سنوات من قبل الدول الأفريقية لاستعادة الآثار المنهوبة.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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