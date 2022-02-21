رئيس وزراء اليابان يحضر اجتماع مجموعة السبع بشأن أوكرانيا

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال متحدث باسم الحكومة اليابانية يوم الاثنين إن من المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مؤتمر عبر الفيديو لمجموعة السبع يوم 24 فبراير شباط لمناقشة الأزمة في أوكرانيا.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو إن "اليابان ترى أن من المهم جدا لمجموعة السبع، التي تتقاسم قيما عالمية مثل الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، أن تتوحد وتقود المجتمع الدولي".

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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