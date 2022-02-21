فرح يعود للمنافسات بسباق عشرة آلاف متر في لندن في مايو

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(رويترز) - قال منظمون في بيان يوم الاثنين إن مو فرح المتوج بعدة ألقاب عالمية وأولمبية سيعود للمنافسات في سباق عشرة آلاف متر ضمن لقاء في لندن في الثاني من مايو ايار بعد تعافيه من كسر في القدم.

وأخفق العداء البريطاني البالغ عمره 38 عاما في تحقيق الزمن المطلوب للمنافسة في سباق 10 آلاف متر في أولمبياد طوكيو العام الماضي وغاب عن المنافسات منذ يونيو حزيران.

وحصد فرح ذهبيتي خمسة آلاف وعشرة آلاف متر في دورتي 2012 و2016.

وواجه فرح العديد من التساؤلات حول مستقبله بعد مشاركة مخيبة في بطولة بريطانيا لألعاب القوى العام الماضي لكنه يتطلع للمشاركة في سباق لندن الذي فاز به سبع مرات.

وقال للصحفيين "عملت بقوة لاستعادة لياقتي بعد إصابتي ... لذلك من الجيد أن أحظى بفرصة المنافسة في سباق عشرة آلاف متر في لندن.

"لدي ذكريات رائعة عن هذا الحدث. فزت به سبع مرات والسباق في وسط لندن شيء لا يمكنك أن تمل منه أبدا. الأجواء وسط آلاف المشاركين رائعة دائما ولا أطيق الانتظار للمشاركة".

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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