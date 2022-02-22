بيانات رسمية: المكسيك اجتذبت 31.6 مليار دولار في استثمار أجنبي مباشر في 2021

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مكسيكو سيتي (رويترز) - أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد المكسيكية يوم الاثنين أن البلد الواقع في أمريكا الوسطى اجتذب استثمارات أجنبية تقدر بحوالي 31.6 مليار دولار في 2021 ، بزيادة 8.7 في المئة عن العام السابق.

وأشارت البيانات إلى أن ما يقرب من 40 بالمئة من تلك الاستثمارات ذهبت إلى قطاع الصناعات التحويلية. وشكلت الولايات المتحدة 47.5 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2021، تلتها إسبانيا وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان.

ومن ناحية أخرى، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير نشر يوم الاثنين إن النمو الاقتصادي في المكسيك من المتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول الربع الثالث هذا العام.

وتتوقع المنظمة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك بنسبة 2.3 في المئة في 2022 و2.6 بالمئة في 2023 .

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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