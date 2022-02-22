اليابان مستعدة للانضمام إلى العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة على روسيا

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طيار تابع للقوات الجوية الأمريكية يحرس طائرة F-16 Fighting Falcon المخصصة لسرب المقاتلات رقم 480، في القاعدة الجوية 86 بالقرب من فيتستي، رومانيا ، 17 فبراير/ شباط 2022. القوات الجوية الأمريكية / الطيار الأول ألي ستيوارت / رويترز.

طوكيو (رويترز) - قالت اليابان يوم الثلاثاء إنها مستعدة للانضمام إلى الولايات المتحدة والدول الصناعية السبع الكبرى الأخرى في فرض عقوبات على روسيا في حال أمر الرئيس فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا.

يأتي تأكيد الاقتصاد رقم 3 في العالم مع تفاقم الأزمة في أوروبا، حيث أمر الزعيم الروسي يوم الإثنين بإرسال القوات إلى منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا تعترف بها روسيا الآن كدولتين مستقلتين.

وقال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو، الذي اتصل ببوتين يوم الخميس لحثه على ضبط النفس، للصحفيين إن هذا الإجراء ”غير مقبول وينتهك القانون الدولي“. وأضاف أن اليابان مستعدة لرد قوي قد يشمل عقوبات.

وقال البيت الأبيض في وقت متأخر يوم الاثنين إنه سيعلن عقوبات جديدة على روسيا يوم الاثنين ”ردا على قرارات موسكو وإجراءاتها اليوم“.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض ”نحن ننسق مع الحلفاء والشركاء بشأن هذا الإعلان“.

ذكرت صحيفة يوميوري في وقت سابق أن العقوبات الجديدة التي فرضتها اليابان، والتي ستضيف إلى تلك المفروضة على روسيا في عام 2014 بعد احتلالها لشبه جزيرة القرم ، ستشمل فرض حظر على رقائق أشباه الموصلات وغيرها من صادرات التكنولوجيا الرئيسية وتشديد القيود على البنوك الروسية.

على الرغم من أن اليابان لم تعد مُصدِّرًا رئيسيًا لأشباه الموصلات، مع حصة 10٪ فقط من سوق الرقائق العالمية، إلا أنها مُصنِّع رئيسي للمكونات الإلكترونية المتخصصة، مثل رقائق السيارات وأجهزة استشعار الصور، وتهيمن في المجالات الصناعية الأخرى، مثل معدات تصنيع عالية التقنية.

ولم يذكر كيشيدا ومسؤولون حكوميون آخرون تحدثوا يوم الثلاثاء ماهية العقوبات التي تدرسها اليابان.

يتناقض موقف اليابان المتشدد ضد روسيا مع النهج الدبلوماسي الأكثر مرونة تجاه موسكو الذي اتخذته الإدارات اليابانية في الماضي. وتوددوا لبوتين في محاولة لتأمين عودة الجزر التي احتلتها القوات الروسية في نهاية الحرب العالمية الثانية.

تشكلت دبلوماسية اليابان الدقيقة أيضًا من خلال اعتمادها على روسيا في بعض احتياجاتها من الطاقة. في عام 2021، قدمت روسيا أكثر من 12٪ من الفحم الحراري لليابان، وما يقرب من عُشر غازها الطبيعي المسال.

ومع ذلك، فقد تم تجاوز هذه الآلام الاقتصادية في السنوات الأخيرة من خلال القلق المتزايد بشأن انتعاش النشاط العسكري الروسي في شرق آسيا وتعاون موسكو الأمني ​​المتعمق مع الصين المجاورة.

وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي في إفادة صحفية يوم الثلاثاء ”أوكرانيا تواجه وضعا متوترا الآن ، لذا يجب أن نراقب بحزم كيف يمكن أن يؤثر ذلك على اقتصاد اليابان“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)