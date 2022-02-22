الأسهم اليابانية تغلق منخفضة لليوم الرابع بسبب أزمة أوكرانيا

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طوكيو (رويترز) - أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض يوم الثلاثاء للجلسة الرابعة على التوالي مع تصاعد التوتر حول أوكرانيا.

وتراجع نيكي 1.71 بالمئة إلى 26449.61 نقطة، لكنه عوض جزءا من خسائر وصلت إلى 2.5 بالمئة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.55 بالمئة إلى 1881.08 نقطة ليغلق على انخفاض للجلسة الرابعة كذلك.

وانخفضت أسهم 199 شركة من بين 225 شركة مدرجة على المؤشر نيكي، وكان قطاع الخدمات الاستهلاكية الأسوأ أداء، وشهد قطاعا المواد الأساسية والتكنولوجيا كذلك خسائر كبيرة.

وتمكن قطاعا الرعاية الصحية والطاقة من تحقيق مكاسب، وتدعم قطاع الطاقة بارتفاع أسعار النفط وقطاع الرعاية الصحية بارتفاع سهم شركة الدواء دايتشي سانكيو 9.55 بالمئة بعد أن أعلنت نتائج إيجابية لعقارها المضاد للسرطان الذي طورته بالاشتراك مع أسترازينيكا.

وكان سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق الأسوأ أداء على المؤشر نيكي وهبط 4.04 بالمئة. ونزل سهم أدفانتيست المنافسة 4.80 بالمئة ورينيساس 5.53 بالمئة.

ونزل سهم نيسان لصناعة السيارات 6.02 بالمئة وتويوتا 2.28 بالمئة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)

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