اليابان تعلن فرض عقوبات على روسيا

أخبار اليابان



رئيس الوزراء الياباني كيشيدا يحضر مؤتمرا صحفيا حول تدابير فيروس كورونا في طوكيو، 17 فبراير/ شباط 2022. رويترز.

طوكيو (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الأربعاء فرض عقوبات على روسيا بعد إعلان البلاد بشكل أحادي الاعتراف باستقلال أجزاء من الشرق الأوكراني، واصفا تحركات موسكو بأنها انتهاك غير مقبول لسيادة أوكرانيا والقانون الدولي.

فرضت الدول الغربية يوم الثلاثاء عقوبات جديدة على البنوك والنخب الروسية بعد أن أمرت موسكو بإرسال قوات إلى المناطق الانفصالية بشرق أوكرانيا.

قال كيشيدا إن عقوبات اليابان تشمل حظر إصدار سندات روسية في اليابان وتجميد أصول بعض الأفراد الروس بالإضافة إلى تقييد السفر إلى اليابان.وقال إنه سيتم أيضا فرض حظر تجاري.

وقال ”تصرفات روسيا تضر بسيادة أوكرانيا بشكل واضح وتتعارض مع القانون الدولي. نشجب مرة أخرى هذه التحركات ونحث روسيا بشدة على العودة إلى المناقشات الدبلوماسية“.

”لا يزال الوضع متوترا للغاية وسنواصل مراقبته عن كثب “.

وأضاف أنه سيتم وضع تفاصيل العقوبات والإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

وقال كيشيدا إن اليابان لديها احتياطيات كافية من النفط والغاز الطبيعي المسال حتى لا يكون هناك تأثير كبير على إمدادات الطاقة على المدى القصير.

وقال إنه في حالة استمرار ارتفاع أسعار النفط، فإنه سيدرس جميع الإجراءات الممكنة للحد من التأثير على الشركات والمواطنين.

وقال كيشيدا إن اليابان ستبقى على اتصال وثيق مع دول مجموعة السبع والمجتمع الدولي.

واضاف ”في حالة تفاقم الوضع، سوف نتحرك بسرعة لاتخاذ مزيد من الاجراءات“.

كانت الأسواق اليابانية مغلقة يوم الأربعاء بسبب عطلة وطنية.

يتناقض موقف اليابان المتشدد مع النهج الدبلوماسي الأكثر مرونة تجاه موسكو الذي اتخذته الحكومات اليابانية في الماضي، ومحاولات تأمين عودة الجزر التي احتلتها القوات الروسية في نهاية الحرب العالمية الثانية.

تأثرت علاقات اليابان مع موسكو أيضًا من خلال اعتمادها على روسيا لاحتياجات الطاقة. في عام 2021، قدمت روسيا أكثر من 12٪ من الفحم الحراري لليابان، وما يقرب من عُشر الغاز الطبيعي المسال لديها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)