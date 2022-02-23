بحث- تنشئة طفل في الصين أكثر تكلفة منه في الولايات المتحدة واليابان

أخبار اليابان



أطفال في ملعب داخل مجمع تسوق في شنغهاي، الصين، 1 يونيو/ حزيران 2021. رويترز / ألي سونغ.

شنغهاي (رويترز) - تبلغ تكلفة تربية الطفل في الصين ما يقرب من سبعة أضعاف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكثر بكثير مما هو عليه في الولايات المتحدة واليابان، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه صانعي السياسة الصينيين في محاولتهم معالجة معدلات المواليد المتراجعة بسرعة. أظهر البحث.

يحذر الخبراء من أن شيخوخة السكان في الصين ستضع ضغوطا هائلة على نظام الصحة والضمان الاجتماعي، في حين أن القوة العاملة المتضائلة يمكن أن تحد بشدة من النمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم في العقود المقبلة.

على الرغم من أن السياسات الجديدة تسمح للعائلات بإنجاب ما يصل إلى ثلاثة أطفال، فقد انخفض معدل المواليد في الصين إلى 7.52 مولود لكل 1000 شخص في عام 2021، وهو أدنى مستوى منذ أن بدأ المكتب الوطني للإحصاء في تسجيل البيانات في عام 1949.

ساعدت التكاليف الباهظة لتربية الأطفال في دفع بكين إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد صناعة الدروس الخصوصية، بينما كانت بعض المناطق تمنح الأزواج نقودًا مقابل إنجاب طفل ثانٍ أو ثالث.

قال معهد يووا لأبحاث السكان ومقره بكين في تقرير نُشر يوم الثلاثاء إن متوسط ​​تكلفة تربية الطفل حتى سن 18 في الصين في عام 2019 بلغ 485 ألف يوان (76629 دولارًا) للطفل الأول، أي 6.9 أضعاف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين.

تحتل الصين المرتبة الثانية بين الدول الـ 13 المشمولة في الدراسة، بعد كوريا الجنوبية فقط، التي لديها أدنى معدل مواليد في العالم. استقر الرقم في الولايات المتحدة، استنادًا إلى بيانات عام 2015 عند 4.11 ضعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بينما استقر الرقم الياباني استنادًا إلى بيانات عام 2010 عند 4.26.

بل إن تكاليف تربية الأطفال أعلى في مدن الصين الكبرى، حيث تصل إلى أكثر من مليون يوان في شنغهاي و 969 ألف يوان في بكين. معدلات المواليد في المدينتين أقل من المتوسط ​​الوطني.

قالت إحدى الأمهات التي كانت تكتب باسم المستخدم ”مانينغ“ على موقع مدونة ويبو الصيني الصغير الشبيه بالتويتر، إنها تعتقد أن تكاليف تربية الأطفال في بكين ربما كانت أعلى مما ورد في التقرير.

وقالت: ”بهذه الحسابات، بالكاد أستطيع أن أتخيل طفلًا ثانيًا وأي عائلة تريد طفلًا ثالثًا يعد أمرا صعبا بل ربما مستحيلا“.

حذر YuWa من أن انخفاض معدل المواليد سوف ”يؤثر بشدة“ على إمكانات النمو الاقتصادي للصين، وقدرتها على الابتكار وعبء الرفاهية.

ستحتاج الصين إلى إنفاق ما لا يقل عن 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي لخلق حوافز للأزواج لإنجاب المزيد من الأطفال، بما في ذلك إعانات التعليم، معدلات الرهن العقاري التفضيلية، الإعفاءات الضريبية، وإجازة الأبوة والأمومة المتساوية، فضلاً عن بناء المزيد من مراكز رعاية الأطفال ، أضاف.

(1 دولار = 6.3292 يوان)

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon .com)