نادال يحقق أفضل بداية له في موسم وميدفيديف يبلغ دور الثمانية في أكابولكو

أخبار اليابان

(رويترز) - عزز رفائيل نادال سلسلة انتصاراته في 2022 إلى 12 فوزا في أفضل بداية لموسم في مسيرته عندما تغلب على الأمريكي ستيفان كوزلوف بنتيجة 6-صفر و6-3 ليل الأربعاء ليبلغ دور الثمانية في بطولة أكابولكو للتنس.

ووصل اللاعب الإسباني، الحاصل على 21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى والفائز في أكابولكو ثلاث مرات، إلى المكسيك بعدما نال لقب أستراليا المفتوحة الشهر الماضي بعد غيابه لفترة طويلة من الموسم الماضي لإصابة في القدم.

وشارك كوزلوف في التدريبات مع نادال يوم الاثنين وانضم إلى قرعة الدور الرئيسي بالبطولة عقب إصابة الفرنسي مكسيم كريسي.

وبغض النظر عن كسره الإرسال في بداية المجموعة الثانية لم يستطع كوزلوف مجاراة نادال الذي جاءت أفضل بداية سابقة له في موسم عندما توقفت سلسلة انتصاراته عند 11 مباراة متتالية في 2014 بخسارته أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا في نهائي أستراليا.

ويلعب نادال البالغ عمره 35 عاما ضد الأمريكي تومي بول المصنف 39 عالميا مع إمكانية مواجهة الروسي دانييل ميدفيديف في الدور قبل النهائي في إعادة لمواجهتهما في نهائي أستراليا.

وقال نادال عن الفوز الذي حققه في ساعة و16 دقيقة "من المهم أن تحسم المباراة بأسرع ما يمكن لكن الأهم هو تحقيق الفوز".

وأضاف "فزت بمجموعتين متتاليتين وهو أمر رائع وسأستعد لمواجهة منافس صعب آخر".

وسحق ميدفيديف منافسه بابلو أندوخار بنتيجة 6-1 و6-2 ليصبح على بعد ثلاثة انتصارات من حصد اللقب وانتزاع صدارة التصنيف العالمي لأول مرة في مسيرته.

وسدد ميدفيديف المصنف الأول في البطولة ضربة إرسال ساحقة هي السابعة له في المباراة ليحسم انتصاره على منافسه الإسباني المصنف 68 عالميا والذي لم يستطع التعامل مع دفاع نظيره الروسي.

ويلعب ميدفيديف ضد الأمريكي تيلور فريتز أو الياباني يوشيهيو نيشيوكا حيث يتطلع لانتزاع صدارة التصنيف من نوفاك ديوكوفيتش.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)









(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html