رئيس وزراء اليابان يندد بتحركات روسيا ضد أوكرانيا

أخبار اليابان





بكين (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الخميس إن اليابان تدين بشدة التصرفات الأحادية الجانب من قبل روسيا، بعد ورود أنباء عن إطلاق القوات الروسية صواريخ على عدة مدن أوكرانية.

وأضاف أنه أصدر تعليمات للأجهزة اليابانية المعنية ببذل كل ما في وسعها لضمان سلامة المواطنين اليابانيين في أوكرانيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صدق على ما وصفها بعملية عسكرية خاصة في شرق أوكرانيا في وقت سابق يوم الخميس.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)

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