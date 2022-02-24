أسهم اليابان تنخفض لأدنى مستوى في 15 شهرا بعد غزو روسي لأوكرانيا

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طوكيو (رويترز) - سجل المؤشر نيكي الياباني أدنى مستوى في 15 شهرا عند الإغلاق يوم الخميس مع عزوف المستثمرين في أنحاء العالم عن الأصول المحفوفة بالمخاطر بعد غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

وانخفض المؤشر نيكي القياسي 1.81 بالمئة ليغلق عند 25970.82 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ 20 نوفمبر تشرين الثاني 2020، وعوض بعض خسائره في وقت مبكر إذ كان متراجعا بنسبة 2.5 بالمئة خلال الجلسة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.25 بالمئة إلى 1857.58 نقطة.

وسجل المؤشران خسائر لخامس جلسة على التوالي.

وكان سهم فاست ريتيلنج المالكة لسلسلة متاجر أونيكلو للملابس الأكثر تراجعا على المؤشر نيكي ونزل 3.82 بالمئة، في حين انخفض سهم مجموعة سوفت بنك 6.83 بالمئة.

وكان قطاع شركات الطيران الأكثر خسارة بين القطاعات الفرعية وانخفض 5.4 بالمئة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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