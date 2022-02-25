اليابان تقبل بلقاح جونسون آند جونسون لدخول البلاد الشهر المقبل

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جرعات من لقاح ضد مرض كوفيد-19 أمام شعار جونسون اند جونسون في صورة توضيحية من أرشيف رويترز.

طوكيو (رويترز) -قالت السلطات اليابانية الصحية يوم الخميس، إن المسافرين الدوليين الذين يظهرون دليلًا على تطعيم فيروس كورونا، بجرعة لقاح جونسون آند جونسون، سيتم السماح لهم بدخول البلاد، كما سيكونون مؤهلين لفترة أقصر في الحجر الصحي عندما يتم تخفيف الضوابط الحدودية.

ينضم لقاح جونسون آند جونسون، الذي لم تتم الموافقة عليه في اليابان، إلى قائمة من ثلاث جرعات أخرى تمت الموافقة عليها من قبل المنظمين على أنها كافية لغير المقيمين للدخول، بعد حظر دام قرابة عامين على هؤلاء المسافرين.

واللقاحات الأخرى المعتمدة في القائمة التي أصدرتها وزارة الخارجية اليوم الخميس، هي تلك التي طورتها شركة فايزر وموديرنا وأسترا زينيكا، ولا يتم تضمين اللقاحات التي طورها صناع صينيون وروس.

وقال رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو للصحفيين، إنه اعتبارًا من 1 مارس/ آذار، سترفع السلطات عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول اليابان إلى 5000 شخص يوميًا، مشيرًا إلى أن التخفيف من القيود ينطبق على الطلاب والعاملين وغيرهم من حاملي التأشيرات، ولكن ليس على السياح في الوقت الحالي.

وتقل فترة الحجر الصحي إلى ثلاثة أيام بدلًا من سبعة، وسيتم التنازل عنها تمامًا اعتمادًا على نقطة منشأ المسافر، وما إذا كان قد حصل على جرعة معززة أم لا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)