اليابان تستدعي السفير الروسي وتندد بغزو أوكرانيا

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قالت الحكومة اليابانية يوم الخميس إن وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي استدعى السفير الروسي لدى اليابان لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا وأبلغه بأن التحرك الروسي يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن هاياشي أبلغ السفير ميخائيل جالوزين بضرورة أن يوقف الجانب الروسي الغزو على الفور، وحث على سلامة المدنيين ومنهم اليابانيون دون قيد أو شرط.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)

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