من طوكيو إلى نيويورك.. الآلاف يحتجون على الغزو الروسي لأوكرانيا

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(رويترز) - خرج محتجون إلى الميادين العامة وخارج مقرات السفارات الروسية في عدة مدن حول العالم من طوكيو إلى تل أبيب ونيويورك يوم الخميس للتنديد بغزو أوكرانيا، بينما تم اعتقال أكثر من ألف حاولوا الاحتجاج في روسيا.

وقع أول احتجاج خارج السفارة الروسية في واشنطن يوم الخميس بعد ثلاث ساعات فقط من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين أنه بدأ عمليته العسكرية.

وأظهرت تقارير إخبارية محلية عشرات المتظاهرين في العاصمة الأمريكية يلوحون بالأعلام الأوكرانية ويهتفون "أوقفوا العدوان الروسي".

وفي لندن، تجمع مئات المتظاهرين، كثير منهم أوكرانيون وبعضهم يبكون، خارج مقر رئاسة الحكومة لحث بريطانيا على بذل المزيد.

وفي باريس قال أحد المتظاهرين لرويترز "أشعر أننا في لحظة خطيرة للغاية على العالم كله".

وفي مدريد، انضم الممثل الإسباني الحائز على جائزة أوسكار والمرشح لجائزة أوسكار أخرى هذا العام خافيير بارديم إلى نحو مائة محتج خارج مقر السفارة الروسية.

وقال بارديم "إنه غزو... ينتهك حق أوكرانيا الأساسي في السيادة على أراضيها والقانون الدولي وأشياء أخرى كثيرة".

ورفع حشد من عدة مئات من المتظاهرين علما ضخما في تايمز سكوير بمانهاتن.

وفي العاصمة السويسرية برن، تجمع المئات حاملين الأعلام الأوكرانية وهتفوا "السلام من أجل أوكرانيا!".

ونددت مظاهرة صغيرة في جنيف نظمتها الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية الحائزة على جائزة نوبل للسلام خارج المقر الأوروبي للأمم المتحدة بما وصفته بأنه تهديد بوتين باستخدام الأسلحة النووية.

وخرجت مظاهرات أخرى في بيروت وتل أبيب ودبلن وبراغ.

وفي دبلن أيضا، تم تشويه شعار النسر المزدوج الروسي بجوار بوابة السفارة الروسية بطلاء أحمر.

ومن المقرر تنظيم مزيد من الاحتجاجات في وقت لاحق من يوم الخميس في مدينتي هيوستن ودينفر الأمريكيتين، بحسب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

في روسيا نفسها، تحدى متظاهرون تحذيرا رسميا هدد صراحة بالملاحقة الجنائية وحتى السجن لمن يدعون إلى الاحتجاجات أو يشاركون فيها.

واحتشد المئات في مدن من بينها موسكو وسان بطرسبرج ويكاترينبرج مرددين شعارات مثل "لا للحرب" ورفعوا لافتات تندد بالحرب.

وبحلول الساعة 1939 بتوقيت جرينتش، قال المرصد الحقوقي أو.في.دي-إنفو إن الشرطة احتجزت ما لا يقل عن 1667 شخصا في 53 مدينة. وذكرت وكالة أنباء تاس أن 600 اعتقلوا في موسكو وحدها.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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