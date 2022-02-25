رئيس وزراء اليابان: طوكيو ستشدد العقوبات على روسيا

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الخميس (يوم الجمعة بالتوقيت المحلي) إن طوكيو ستشدد العقوبات على روسيا لتشمل ثلاثة مجالات منها المؤسسات المالية وصادرات العتاد العسكري.

وأضاف أن اليابان ستبذل قصارى جهدها للحد من التأثير الاقتصادي على اليابان من تداعيات الأزمة الأوكرانية.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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