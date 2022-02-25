وزير المالية الياباني: سنجمد الأصول في بعض البنوك الروسية

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الجمعة إن بلاده ستجمد الأصول في بعض البنوك الروسية في إطار العقوبات المفروضة على عملها في أوكرانيا.

وأضاف سوزوكي للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن اليابان "تستنكر بشدة" العمل الروسي في أوكرانيا.

وأفاد بأن اليابان تدرس أيضا سبلا فعالة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html