اليابان: سنتعامل مع السحب من احتياطيات النفط بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية ودول أخرى

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قالت اليابان يوم الجمعة إنها ستتعامل بشكل مناسب مع السحب من الاحتياطيات النفطية بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية والدول المعنية بعد أن أثار هجوم روسيا على أوكرانيا مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية.

وقال وزير الصناعة الياباني كويشي هاجيودا في مؤتمر صحفي إن اليابان تخطط أيضا لتنفيذ مزيد من الخطوات بسرعة للمساعدة في كبح ارتفاع أسعار الوقود مثل البنزين والكيروسين وسط ارتفاع أسعار النفط.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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