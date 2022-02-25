اليابان: سنتعامل مع السحب من احتياطيات النفط بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية ودول أخرى

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صورة لمصفاة النفط في كواساكي قرب طوكيو يوم 5 يوليو تموز 2021. تصوير: تورو هاناي - رويترز.
صورة لمصفاة النفط في كواساكي قرب طوكيو يوم 5 يوليو تموز 2021. تصوير: تورو هاناي - رويترز.

طوكيو (رويترز) - قالت اليابان يوم الجمعة إنها ستتعامل بشكل مناسب مع السحب من الاحتياطيات النفطية بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية والدول المعنية بعد أن أثار هجوم روسيا على أوكرانيا مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية.

وقال وزير الصناعة الياباني كويشي هاجيودا في مؤتمر صحفي إن اليابان تخطط أيضا لتنفيذ مزيد من الخطوات بسرعة للمساعدة في كبح ارتفاع أسعار الوقود مثل البنزين والكيروسين وسط ارتفاع أسعار النفط.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

رويترز