سفير أوكرانيا باليابان يحذر أوروبا من "تلوث نووي" إذا تضرر مفاعل تشرنوبيل

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - حذر سفير أوكرانيا لدى اليابان يوم الجمعة من أن أوروبا معرضة لخطر "التلوث النووي" إذا تعرض مفاعل تشرنوبيل، الخاضع للسيطرة الروسية حاليا، لأضرار أو لم يُصن صيانة صحيحة.

ودعا السفير سيرجي كورسونسكي دول العالم إلى فرض أشد العقوبات الممكنة على روسيا للضغط عليها لوقف هجومها على أوكرانيا.

وقال إن بلاده بحاجة إلى مزيد من الذخائر المضادة للطائرات لمواجهة الصواريخ الروسية.

وأضاف أن أوكرانيا تتمتع بحماية جيدة من هجمات الدبابات لكنها بحاجة إلى صواريخ ستينجر وغيرها من الإمدادات المضادة للطائرات لمواجهة صواريخ كروز التي تنهمر على بلاده.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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