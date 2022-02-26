السفير الأوكراني لدى اليابان: أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من ذخائر الدفاع الصاروخي

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سفير أوكرانيا في اليابان، سيرغي كورسونكي، يمشي أمام خريطة تظهر روسيا وأوكرانيا عند وصوله إلى مكان انعقاد مؤتمره الصحفي في طوكيو، اليابان، 26 يناير/ كانون الثاني 2022. رويترز / كيم كيونغ هون.

طوكيو (رويترز) - قال سفير أوكرانيا في اليابان يوم الجمعة إن أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الذخائر المضادة للطائرات للدفاع ضد الصواريخ الروسية.

وقال السفيرسيرغي كورسونسكي للصحفيين إن أوكرانيا مجهزة تجهيزا جيدا للدفاع عن هجمات الدبابات لكنها بحاجة إلى صواريخ ستينجر وغيرها من الإمدادات المضادة للطائرات للدفاع ضد صواريخ كروز التي تنهمر على البلاد.

قصفت الصواريخ العاصمة الأوكرانية يوم الجمعة حيث ضغطت القوات الروسية على تقدمها وناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي لبذل المزيد، قائلاً إن العقوبات التي تم الإعلان عنها حتى الآن ليست كافية.

ودعا كورنسكي الدول إلى فرض أشد العقوبات الممكنة على روسيا للضغط عليها لوقف هجومها على أوكرانيا.

وحذر من أن أوروبا معرضة لخطر ”التلوث النووي“ إذا تضررت محطة تشيرنوبيل، الخاضعة للسيطرة الروسية الآن، أو لم تتم صيانتها بشكل صحيح.

وقال سفير روسيا لدى اليابان، ميخائيل غالوزين الذي تحدث في مؤتمر صحفي بعد عدة ساعات، إنه لا يستطيع أن ينفي أو يؤكد أن القوات الروسية قد استولت على محطة ، وقال إن السلامة ليست مصدر قلق.

وقال ”يمكنني أن أؤكد لكم أن كل شيء سيتم القيام به من أجل التعامل الآمن والمسؤول مع جميع المنشآت النووية التي يمكن أن تكون أو قد تكون في منطقة نشاط القوات الروسية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)