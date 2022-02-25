الرئيس الأوكراني يتعهد بالبقاء في كييف مع تقدم الغزاة الروس

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من ناتاليا زينيتس

كييف (رويترز) - تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة بالبقاء في كييف، حيث تقاتل قواته الغزاة الروس الذين يتقدمون صوب العاصمة في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وشنت روسيا غزوها برا وجوا وبحرا يوم الخميس بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين الحرب. وفر ما يقدر بنحو 100 ألف شخص بينما هزت الانفجارات وإطلاق النار المدن الرئيسية. ووردت أنباء عن مقتل العشرات.

ويقول مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون إن روسيا تهدف إلى الاستيلاء على كييف والإطاحة بالحكومة. وسيطرت روسيا يوم الخميس على محطة تشرنوبيل للطاقة النووية سابقا في شمال كييف، على امتداد أقصر طريق مؤد إلى العاصمة من روسيا البيضاء، حيث نشرت موسكو قوات.

وحذر زيلينسكي في رسالة مصورة من أن "(العدو) حددني على أنني الهدف الأول... عائلتي هي الهدف الثاني. يريدون تدمير أوكرانيا سياسيا من خلال تدمير رئيس الدولة".

وقال "سأبقى في العاصمة. عائلتي موجودة أيضا في أوكرانيا".

يقول بوتين إن روسيا تنفذ "عملية عسكرية خاصة" لحماية الأشخاص، بمن فيهم المواطنون الروس، الذين يتعرضون "للإبادة الجماعية" في أوكرانيا- وهو اتهام يصفه الغرب بأنه دعاية لا أساس لها من الصحة.

وردا على سؤال عما إذا كان قلقا على سلامة زيلينسكي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لشبكة (سي.بي.إس) "على حد علمي، يظل الرئيس زيلينسكي في أوكرانيا في منصبه، وبالطبع نحن قلقون على سلامة جميع أصدقائنا في أوكرانيا- مسؤولون حكوميون وغيرهم".

*رقعة العقوبات تتسع

وأوكرانيا دولة ديمقراطية يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، وهي أكبر دولة في أوروبا من حيث المساحة بعد روسيا. وصوتت لصالح الاستقلال عند سقوط الاتحاد السوفيتي، وكثفت في الآونة الأخيرة جهودها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وهي تطلعات تثير حنق موسكو.

ونفى بوتين لأشهر عدة أنه كان يخطط للغزو، حتى عندما حذرت الولايات المتحدة من أن هناك هجوما يلوح في الأفق ونشرت صور الأقمار الصناعية للقوات الروسية وهي تحتشد على حدود أوكرانيا.

وكشفت الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي عن مزيد من العقوبات على روسيا بهدف إبعاد البنوك والحكومة والنخبة الروسية خارج النظام المالي العالمي.

وكانت روسيا تعرضت لعقوبات هذا الأسبوع، منها تحرك ألماني لوقف خط غاز نورد ستريم 2 من روسيا الذي يتكلف 11 مليار دولار.

ووصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إجراءات الاتحاد بأنها "أقسى مجموعة من العقوبات نفذناها على الإطلاق".

وتعرضت الصين لضغوط بسبب رفضها وصف الهجوم الروسي بأنه غزو.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، متحدثا للصحفيين في البيت الأبيض، "أي دولة تقبل العدوان الروسي السافر على أوكرانيا ستُلطخ (بدمائه)". ورفض التعليق مباشرة على موقف الصين.

وروسيا واحدة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، وهي وأوكرانيا من بين أكبر مصدري الحبوب. وستضر الحرب والعقوبات بالاقتصادات في جميع أنحاء العالم في وقت تواجه فيه بالفعل أزمة مع خروجها من جائحة فيروس كورونا.

* تقدم عسكري

وقال زيلينسكي يوم الجمعة إن 137 من العسكريين والمدنيين لقوا حتفهم في القتال حتى الآن وأصيب مئات آخرون. وكان مسؤولون أوكرانيون قد أعلنوا في وقت سابق عن مقتل 70 شخصا على الأقل.

وقال أنطون هيراشينكو، مستشار وزير الداخلية، إن القوات الأوكرانية أسقطت طائرة فوق كييف في وقت مبكر من اليوم الجمعة قبل أن تصطدم بمبنى سكني لتشتعل فيه النيران. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة مأهولة.

في غضون ذلك، قالت خدمة حرس الحدود الأوكرانية يوم الجمعة إن ضربة صاروخية أصابت موقعا حدوديا أوكرانيا في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد، مما أدى إلى مقتل وإصابة بعض الحراس.

وليس للمنطقة حدود برية مع روسيا، التي شنت عملية عسكرية على أوكرانيا يوم الخميس، لكنها تقع على ساحل بحر آزوف الذي تشترك فيه أيضا دول جوار.

وأرسلت واشنطن وأعضاء آخرون في حلف شمال الأطلسي مساعدات عسكرية لأوكرانيا لكن ليس هناك تحرك لإرسال قوات للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية خوفا من اندلاع صراع أوروبي أوسع.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن أوكرانيا بحاجة إلى "المزيد من الأسلحة لمواصلة القتال... عدد الدبابات والعربات المدرعة والطائرات والمروحيات التي ألقتها روسيا على أوكرانيا لا يمكن تصوره".

* فقد السيطرة على تشرنوبيل

هذا وقد قالت هيئة الرقابة النووية الحكومية في أوكرانيا إن قوات لا تحمل شارات تعريف استولت على محطة تشرنوبيل على بعد 90 كيلومترا شمالي كييف، ونزعت سلاح وحدة عسكرية أوكرانية تحرس المحطة.

وقالت الهيئة التنظيمية إنه لم يقع ضحايا ولم يُدمر أي شيء وإن مستويات الإشعاع لم تتغير. وأضافت أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها فقدت السيطرة على المحطة.

ومع ورود أنباء عن قتال عنيف على جبهات متعددة، يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على مشروع قرار يندد بالغزو الروسي ويطالب بانسحاب موسكو الفوري.

ومع ذلك، يمكن لموسكو استخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذا الإجراء، ولم يتضح كيف ستصوت الصين، التي رفضت وصف الخطوة الروسية بأنها غزو.

وأثار الغزو احتجاجات في الولايات المتحدة وأوروبا وداخل روسيا نفسها، حيث اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع يوم الخميس.

وقال ديمتري موراتوف، محرر صحيفة روسية فاز بجائزة نوبل للسلام لعام 2021، في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن 24 فبراير شباط، يوم الغزو، سيوصف بأنه اليوم الذي "سُلب فيه مستقبل روسيا".

وأضاف "شعبنا الروسي المحب للسلام سيشعر الآن بكراهية العالم لأننا نبدأ حربا عالمية ثالثة في وسط أوروبا".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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