ارتفاع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق بدعم من أسهم التكنولوجيا

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أوقفت الأسهم اليابانية سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات يوم الجمعة بدعم من أسهم التكنولوجيا ذات الثقل وبعد انتعاش كبير في وول ستريت خلال الليل.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 1.95 بالمئة ليغلق عند 26476.50 نقطة، لكنه تراجع 2.3 بالمئة هذا الأسبوع.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا بالمئة إلى 1876.24 نقطة لكنه تراجع 2.5 بالمئة خلال الأسبوع.

وأغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد خلال الليل يقودها صعود مؤشر ناسداك ثلاثة في المئة بعدما كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عقوبات جديدة قاسية على موسكو بعد هجومها على أوكرانيا.

وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق الارتفاعات، فصعد سهم طوكيو إلكترون 5.79 بالمئة وأدفانتست 7.71 بالمئة. وزادت سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا 5.56 بالمئة.

وارتفع سهم شركة خدمات المنصات الطبية إم3 بنسبة 5.37 بالمئة.

وهبطت أسهم البنوك وشركات التأمين 2.21 و3.27 بالمئة على التوالي بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الليل.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية)

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