أوكرانيا وروسيا .. تطورات الأزمة في سطور

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(رويترز) - فيما يلي أهم التطورات في الأزمة الأوكرانية الآن:

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* تساقطت الصواريخ الروسية على كييف يوم الجمعة، ولاذت الأسر بالملاجئ وطلبت السلطات من السكان تحضير عبوات المولوتوف الحارقة للدفاع عن العاصمة الأوكرانية من هجوم قال رئيس البلدية إنه بدأ بالفعل بنشاط مخربين في المدينة.

* قالت موسكو إن قواتها استولت على مطار هوستوميل الاستراتيجي خارج كييف وقامت بإنزال المظليين في المنطقة. ولم يتسن تأكيد ذلك على الفور وأوردت السلطات الأوكرانية تقارير عن قتال عنيف هناك.

* قالت الوكالة النووية الأوكرانية إنها ترصد مستويات إشعاعية متزايدة "لكنها ليست بدرجة حرجة" عند مفاعل تشرنوبيل النووي المعطل الذي استولت عليه القوات الروسية.

* قالت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة إن الغزو قد يدفع ما يصل إلى خمسة ملايين إنسان للفرار إلى الخارج، مضيفة أن هناك ما لا يقل عن 100 ألف نازح بالفعل في البلاد وأن الوقود والمال والإمدادات الطبية آخذة في النفاد.

* يختبئ سكان كييف في محطات مترو تحت الأرض. وفي مدن أخرى، يتكدس السكان، بمن فيهم عشرات آلاف الطلاب الأجانب، في المخابئ والطوابق السفلية للاحتماء من القصف المكثف.

* قال وزير الدفاع البريطاني إن روسيا تعتزم الاستيلاء على أوكرانيا بالكامل، لكن جيشها فشل في تحقيق إنجاز كامل في اليوم الأول من الغزو.

* قال الكرملين، بعد محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، إن بوتين مستعد لإرسال وفد إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع وفد من أوكرانيا.

* قال مستشار بالمكتب الرئاسي الأوكراني لرويترز إن أوكرانيا تريد السلام وإنها مستعدة لمحادثات مع روسيا تتناول بين موضوعاتها وضع الحياد فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي.

* أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان وتايوان وغيرها عن عقوبات ضد روسيا تستهدف البنوك وصادرات الأسلحة والدائرة المقربة من بوتين.

* قالت لوكسمبورج إن الاتحاد الأوروبي على وشك التوصل لاتفاق بشأن معاقبة بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف.

* انتعشت الأسهم في أوروبا وول ستريت مع ترحيب المستثمرين بالعقوبات التي لم تصل لحد منع روسيا من نظام سويفت العالمي للمدفوعات ولم تمس بقطاع الطاقة الروسي إلى حد كبير.

* قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن رد فعل حلف الأطلسي والغرب يفتقر إلى الحسم.

* قال الكرملين إن العقوبات من شأنها أن تتسبب في مشاكل لموسكو، لكنها لا تستعصي على الحل، مع استعداد روسيا لتوسيع شبكة علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الآسيوية.

* تمسكت الصين برفض وصف ما فعلته روسيا بأنه "غزو".

* منعت روسيا شركات الطيران البريطانية من الهبوط في مطاراتها أو عبور مجالها الجوي في أعقاب فرض لندن حظرا على رحلات شركة الخطوط الجوية الروسية (إيروفلوت) بعد غزو أوكرانيا.

* قال مسؤولون فرنسيون إن وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي سيناقشون أزمة لاجئين أوكرانية محتملة.

اقتباسات

* وزير الخارجية الأوكراني على تويتر "كانت آخر مرة تعرضت فيها عاصمتنا لشيء كهذا في سنة 1941، عندما هاجمتها ألمانيا النازية".

أحداث منتظرة

* من المتوقع أن يجري مجلس الأمن الدولي تصويتا في الساعة 2000 بتوقيت جرينتش على مشروع قرار يدين روسيا ويطالبها بالانسحاب دون قيد أو شرط.

* من المقرر عقد قمة افتراضية لحلف الأطلسي الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، ومؤتمر صحفي في الساعة 1700 بتوقيت جرينتش.

* يناقش الاتحاد الأوروبي تفاصيل عقوبات إضافية على روسيا في قمة طارئة الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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