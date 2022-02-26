اليابان تدرس فرض عقوبات على روسيا البيضاء

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال مسؤولان بالحكومة اليابانية لرويترز يوم السبت إن اليابان تدرس فرض عقوبات اقتصادية على روسيا البيضاء لدعمها الغزو الروسي لأوكرانيا وذلك في خطوة تتماشى مع موقف الولايات المتحدة.

ولم تتضح على الفور هوية الأفراد أو الكيانات التي ستسهدفها العقوبات. وقال المسؤولان لرويترز إن طوكيو ستنسق الأمر مع أعضاء آخرين في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية عن التعليق. ولم يتسن على الفور الوصول إلى مكتب رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للتعليق.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت في وقت سابق إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا البيضاء لمساندتها الغزو الروسي لأوكرانيا تشمل 24 من الأفراد والكيانات.

وأعلنت اليابان فرض عقوبات على روسيا بسبب الغزو الذي بدأ يوم الخميس. ووصف كيشيدا تصرفات موسكو بأنها انتهاك غير مقبول للسيادة الأوكرانية والقانون الدولي.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)

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