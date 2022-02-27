احتجاجات في شتى أنحاء العالم تطالب بوقف الحرب في أوكرانيا

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جنيف/سيدني (رويترز) - أبدى متظاهرون في جميع أنحاء العالم دعمهم لشعب أوكرانيا يوم السبت ودعوا الحكومات إلى بذل المزيد لمساعدة كييف ومعاقبة روسيا وتجنب نشوب صراع أوسع.

وخرج مئات الأشخاص في مسيرة وسط هطول أمطار غزيرة في سيدني مرددين هتافات "أوكرانيا ستنتصر" ، بينما دعا المتظاهرون في طوكيو إلى طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي.

وتظاهر آلاف في الشوارع في أوروبا وقام متظاهرون ومن بينهم أوكرانيون يعيشون في الخارج بلف أنفسهم بالأعلام ورفعوا لافتات "أوقفوا الحرب" في لندن ونيقوسيا وبرلين وأثينا وهلسنكي ومدريد وميلانو.

ونُظمت مسيرة في العاصمة السويسرية برن قال منظموها أن ما يصل إلى 20 ألف شخص شاركوا فيها. ورفرف علم أوكرانيا فوق مقر مجلس المدينة.

ودعا البعض الحكومة السويسرية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد روسيا والرئيس فلاديمير بوتين.

وفي اسطنبول ردد الأوكرانيون المقيمون في تركيا نشيدهم الوطني ورفعوا لافتات عليها صور لبصمات أيدي ملطخة بالدماء.

وتظاهر المئات في الميدان الواقع أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف حاملين لافتات كتب عليها "اجعلوا أوكرانيا عضوا في حلف الاطلسي الآن" و "قولوا لا لبوتين".

وتأتي الاحتجاجات في أعقاب مظاهرات أخرى نُظمت عبر العالم في الأيام الماضية. وفي أمريكا اللاتينية انضم المتظاهرون إلى مسيرات يوم الجمعة في الأرجنتين والبرازيل والمكسيك وبيرو وهم يهتفون "تحيا أوكرانيا".

وتجمع عدة مئات من المحتجين الروس والأوكرانيين واليابانيين في منطقة التسوق المزدحمة في شيبويا بوسط العاصمة اليابانية طوكيو وقد اصطحب كثيرون أطفالهم معهم وحملوا الأعلام الأوكرانية وهم يهتفون "أوقفوا الحرب" و "أوقفوا بوتين" باللغتين اليابانية والإنجليزية.

وفي الهند كان جزء من الغضب موجها نحو حلف شمال الأطلسي والغرب.

وقال ناشط طلابي في احتجاج في نيودلهي إن "هذا النوع من العدوان الذي نشهده في أوكرانيا فرضته الولايات المتحدة من خلال حلف الأطلسي وكذلك القوات العسكرية الروسية التي دخلت أوكرانيا. كلاهما مسؤول عن هذا الوضع".

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)









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