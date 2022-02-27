كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا للمرة الأولى منذ شهر

أخبار اليابان

سول/طوكيو (رويترز) - قال مسؤولون عسكريون في كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت يوم الأحد ما قد يكون صاروخا باليستيا في أول تجربة تجريها بيونجيانج منذ أن أجرت عددا قياسيا من التجارب في يناير كانون الثاني.

من جهتها ذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان أن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي تجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي من موقع قريب من سونان حيث يقطع مطار بيونجيانج الدولي.

وكان المطار موقعا لاختبارات صاروخية شملت إطلاق اثنين من الصواريخ الباليتسية قصيرة المدى في 16 يناير كانون الثاني.

وقال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي إن الصاروخ الذي أطلق يوم الأحد ربما حلق على ارتفاع 600 كيلومتر وبلغ مداه 300 كيلومتر.

وأضاف في بيان بثه التلفزيون "تكررت عمليات الإطلاق منذ بداية العام وتواصل كوريا الشمالية تطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بوتيرة سريعة". وقال إن كوريا الشمالية تهدد أمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي.

كانت آخر تجربة أجرتها كوريا الشمالية في 30 يناير كانون الثاني عندما أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى من طراز هواسونج-12 وهو أكبر سلاح يتم إطلاقه منذ عام 2017. وجاء ذلك في ختام شهر شهد إجراء عدد قياسي من التجارب على صواريخ معظمها قصيرة المدى في يناير كانون الثاني.

وجاءت عملية الإطلاق قبل أقل من أسبوعين على انتخابات رئاسية محورية في كوريا الجنوبية في التاسع من مارس آذار وسط مخاوف من أن تمضي كوريا الشمالية قدما في تطوير الصواريخ بينما يركز المجتمع الدولي اهتمامه على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال كيشي "يأتي هذا الإطلاق في الوقت الذي يتعامل فيه المجتمع الدولي مع الغزو الروسي لأوكرانيا وإذا استغلت كوريا الشمالية هذا الموقف فهذا أمر لا يمكننا التهاون معه".

وعقد مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية اجتماعا طارئا لمناقشة عملية الإطلاق التي وصفها بأنها "مؤسفة" وفقا لبيان صادر عن البيت الأزرق الرئاسي.

وأضاف البيان "إطلاق صاروخ باليستي في وقت يبذل فيه العالم جهودا من أجل إنهاء الحرب الأوكرانية ليس بالأمر الصائب على الإطلاق فيما يتعلق بالسلام والاستقرار في العالم والمنطقة وعلى شبه الجزيرة الكورية".

ولم يصدر أي تعليق بعد من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أو وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد على عملية الإطلاق.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)









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